تحالف الاصلاح ينفي وجود اتفاق مع تحالف البناء لاستبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح تسوية

2019/02/08 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى تحالف الإصلاح والاعمار، وجود اتفاق مع تحالف البناء لاستبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح تسوية، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير ركز على موضوع وجود القوات الاميركية في العراق.

ونقل تقرير صحفي، اليوم الجمعة 8 شباط 2019 عن مصدر من تحالف الاصلاح قوله إن "الكتل لم تتوصل إلى اتفاق نهائي حول منصب وزارة الداخلية وما اثير في وسائل الاعلام مجرد اقتراحات لبعض الاطراف"، حسب مانقلته صحيفة الحياة.

وأضاف أن "تحالف الاصلاح يرفض ايضا أن بتولي الفياض مناصب اخرى مثل وزير الامن الوطني او نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن كما يشاع حاليا، لانها مناصب امنية".

ولفت إلى أن "اتفاق تشكيل الحكومة في الاساس كان يقضي بأن تكون هذه المناصب للشخصيات المستقلة"، وكشف أن "تحالف البناء اقترح تمرير الفياض مقابل مناصب اخرى مهمة لتحالف الاصلاح لكننا طلبنا ترشيح اكثر من اسم إلى الداخلية".

وعن اجتماع اول من امس، اوضح أن "الاجتماع ركز على موضوع وجود القوات الاميركية في العراق وضرورة وضع حد لتجاوزاتها للاتفاق الامني الموقع بين البلدين، على ان يكون هناك اجتماع قريب لبحث استكمال تشكيل الحكومة".

وكانت الكتل المنضوية في تحالفي الإصلاح والبناء عقدت اول من امس، اجتماعا مشتركا هو الاول منذ أشهر لمناقشة الاوضاع الراهنة، وكشفت وسائل اعلام محلية عن توصلها إلى اتفاق يقضي بترشيح شروان الوائلي عضو تحالف الفتح إلى وزارة الداخلية بدلا من الفياض.

وكان القيادي في سائرون نصار الربيعي أعلن عقب اجتماع اول من امس، عن التفاهم بين الفتح وسائرون على تشكيل لجنة عليا مشتركة لاستكمال تشكيل الحكومة.

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