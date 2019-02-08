الحشد الشعبي يغلق اربعة مقرات

2019/02/08 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية امن الحشد الشعبي، عن اغلاق اربعة مقرات "وهمية تنتحل صفته" في بغداد، مبينة ان احداها "تابع لما يسمى لواء ابو الفضل العباس ويديره اوس الخفاجي".وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "قوة من امن الحشد الشعبي قامت مساء اليوم الخميس باغلاق اربعة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة"، مبينة ان "هذا الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية من اجل إغلاق مقرات تدعي انتماءها للحشد".

واضافت ان "من بين هذا المقرات موقعين يدعيان انتماءهما للواء ٤٠ في الحشد الشعبي ومقر يدعي انتماءه للواء ٤٧ ومقر تابع لما يسمى لواء ابو الفضل العباس ويديره اوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية بالكرادة"، مشيرا الى ان "القوة الأمنية حاولت إغلاق المقر الاخير غير القانوني لكن المتواجدين هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم".

ودعت المديرية "جميع المواطنين الى الابلاغ عن اي مضايقه مممن يدعون انتمائهم الى الحشد لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

يذكر ان وسائل اعلامية نشرت مساء الخميس، خبرا نسبته الى مصادر تضمن ان قوة امنية قامت اليوم باعتقال امين عام كتائب ابا الفضل العباس اوس الخفاجي من مقر عمله في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

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