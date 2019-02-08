2019/02/08 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن-عراق برس-8شباط/ فبراير: اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، حصيلة رسمية هي الاولى من نوعها عن الخسائر البشرية الأميركية في كل من العراق وسوريا، منذ مارس عام 2003 وحتى نهاية يناير 2019.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون أفراد القوات المسلحة جيسيكا ماكسويل – فى بيان، أنه “قتل 4 آلاف و384 جنديا أميركيا فى عمليات حربية فى دولة العراق، إلى جانب 32 ألفا و180 جريحا أصيبوا فى عمليات حربية.

وأضاف البيان أنه “فى سوريا قتل 6 جنود أمريكيين خلال عمليات حربية، وأصيب 28 آخرين خلال عمليات حربية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال ، في 6 شباط 2019، إن دول التحالف الدولي قضت على “شبكة تنظيم داعش”، فيما أشار الى ان بقايا التنظيم قد تكون خطيرة.

واوضح الرئيس الأمريكي في كلمة له، إن “دول التحالف الدولي استطاعت تفكيك شبكة تنظيم داعش، لكن بقايا التنظيم قد تكون خطيرة”.

وأضاف، ان “التحالف الدولي قد يعلن الأسبوع المقبل، القضاء على داعش في العراق وسوريا 100%”، مبيناً أن “القوات الأميركية ستعود الى البلاد بعد القضاء على التنظيم بشكل كلي”.انتهى (1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول حصيلة رسمية للخسائر البشرية الاميركية في العراق) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول حصيلة رسمية للخسائر البشرية الاميركية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).