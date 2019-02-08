2019/02/08 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي (دام ظله)، ان الشعب الايراني لن يتخلى عن شعار الموت لأمريكا لطالما الخبث الامريكي مستمر.يتبع…

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامام الخامنئي: الشعب الإيراني لن يتخلى عن شعار الموت لأمريكا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامام الخامنئي: الشعب الإيراني لن يتخلى عن شعار الموت لأمريكا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامام الخامنئي: الشعب الإيراني لن يتخلى عن شعار الموت لأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).