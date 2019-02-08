عمليات «قيصرية» لسوريا: «إجهاض» الأسد أم «بعثه» مجددا؟

2019/02/08 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس النواب الأمريكي على «قانون قيصر لحماية المدنيين لعام 2019» في 22 كانون الثاني/يناير من هذا العام، كما تمت المصادقة عليه

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