نيويورك تايمز: ابن سلمان هدد بقتل خاشقجي بالرصاص عام 2017

2019/02/08 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن ولي العهد السعودي محمد بن

سلمان أبلغ أحد مساعديه عام 2017 أنه سيستخدم "رصاصة" ضد الصحفي

جمال خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده.

الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على

تقارير مخابرات القول إن تصريحات ولي العهد لمساعد بارز في 2017 وهو

الإعلامي المقرب منه "تركي الدخيل" كانت قبل واقعة قتل خاشقجي التي

حدثت في أكتوبر تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول.

بحسب "نيويورك تايمز"، فإن هذه المحادثة رصدتها أجهزة الاستخبارات

الأمريكية التي تفحص بعناية فائقة رسائل نصية واتصالات هاتفية

أجراها الأمير على مدى أعوام.

المعلومات الجديدة وردت في تقرير مكتوب لوكالة الأمن القومي

الأمريكي التي اعترضت محادثات لإبن سلمان في سبتمبر/أيلول عام 2017،

وتغربل وكالة الأمن القومي وأجهزة أمنية أمريكية أخرى محتوى سنوات

كاملة من التسجيلات الصوتية والرسائل القصيرة لولي العهد السعودي

مثلما تفعل عادة مع زعماء الدول، بمن فيهم حلفاؤها.

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