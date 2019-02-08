مادورو يتهم ترامب بمحاولة تعطيل مبادرة الحوار حول فنزويلا

2019/02/08 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يعتزم تعطيل مبادرة الحوار التي اقترحتها أوروغواي والمكسيك بمساعدة

دول المجموعة الكاريبية (كاريكوم) للحل في البلاد.

وأضاف مادورو في خطاب ألقاه في ساحة بوليفار في كاراكاس: ان” الرئيس

دونالد ترامب، يعتزم تعطيل مبادرة الحوار التي اقترحتها أوروغواي

والمكسيك بمساعدة دول المجموعة الكاريبية (كاريكوم) من أجل التوصل

إلى حل سلمي لصالح فنزويلا”.

وبحسب مادورو ، ينبغي على السلطات والمعارضة الجلوس إلى طاولة

المفاوضات لصالح فنزويلا، مشيرا إلى أن “رفض الحوار يعني اختيار

القوة كمسار”.

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