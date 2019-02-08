ماذا تستفيد إسرائيل من إعادة إعمار سوريا؟

2019/02/08 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تميزت سنة 2018 في سوريا باستكمال انتصار نظام الأسد والانتقال من التركيز على الحرب إلى خطط لتشكيل الدولة وإعادة إعمارها في اليوم

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