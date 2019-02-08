الحدود العراقية السورية وصراع الإرادات

2019/02/08 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سيطرة تنظيم «الدولة» (داعش) على الموصل في التاسع من يونيو/حزيران 2014، ثم إعلانه قيامه الخلافة الإسلامية تحت مسمى «الدولة الإسلامية» بديلا

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