عضو بالفيدرالي:

2019/02/08 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال أحد أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إن سياسة المركزي الأمريكي في الوقت الراهن "تشددية بعض الشيء"، وذلك في الوقت الذي يجب فيه على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخشى من نمو أبطأ ومعدل تضخم أضعف متوقع عن العام الجاري.





وأضاف جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية سانت لويس في تصريحات أمس الخميس أن الناتج الإجمالي المحلي متوقعاً أن يكون أبطأ بكثير عن المعدل السنوي المتوقع عند 3% خلال العام الجاري، كما أن المخاطر تتخذ منحى هبوطياً، نقلاً عن صحيفة "وول ستريت جورنال".





وتابع: "في الوقت نفسه فأن الأسواق تتوقع أن معدل التضخم لن يفي بتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2% في العام الجاري".





وشدد بولارد على أنه مع تلك الظروف فأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتعين عليه أن يكون أكثر قلقاً بشأن فقدان مستهدفه للتضخم متجهاً بذلك نحو الجانب الهبوطي بدلاً من أي قفزة في التضخم.





ولذلك فأن عضو الفيدرالي يرى أن سياسة معدل الفائدة في الوقت الراهن ستدفع التضخم نحو التراجع، "نحن نسلك نهجاً تشددياً نوعاً ما ومن المحتمل أن نضع ضغوط هبوطية بدلاً من الضغوط الصعودية على معدل التضخم".





وعلى الرغم من ذلك فأن بولارد استبعد أن يكون مناصراً لخفض معدل الفائدة، "أنا سعيد جداً بما وصلت إليه معدلات الفائدة اليوم..والفيدرالي يمكن أن ينتظر ويرى كيف سيتطور الاقتصاد".





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