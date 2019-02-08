بسبب الكمأ.. داعش يعدم ثلاثة أشخاص في صلاح الدين

2019/02/08 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

قام مسلحو تنظيم داعش، فجر اليوم الجمعة، بإعدام ثلاثة أشخاص وهم (سعد، عمر، ومحمد جاسم) من قرية المسحك التابعة لقضاء بيجي وترك جثثهم مرمية على الطريق حيث قاموا باختطافهم الأمس خلال جمعهم للكمأ بالقرب من منطقة مكحول.وقال مدير إعلام محافظة صلاح الدين، جمال عكاب، لشبكة رووداو الإعلامية إنه "توجه ثلاثة شبان وهم أخوين مع أحد أقاربهم أمس إلى منطقة جبل مكحول المحاذية لقرية المسحك من أجل البحث عن الكمأ"، مضيفاً أنهم "عندما وصلوا إلى مناطق لاتستيطع السيارة أن تجتازها قام مسلحو من تنظيم داعش باختطافهم".وأشار إلى أنه "في صباح اليوم التالي تم العثور على جثثهم ملقاة في منطقة قريبة من الطريق".من جهته أفاد مصدر حكومي بأنه "قامت عصابات داعش الإرهابية بقتل المختطفين الثلاثة من قرية المسحك فجر اليوم".وكان قد حذر في وقت سابق عضو مجلس المحافظة فرحان محمد الدليمي، من جمع الكمأ في المناطق الصحراوية، وقال إن "القوات الأمنية حذرت عبر منشورات وتوصيات من مغبة المخاطر المحتملة من مزاولة عملية البحث على نبتة "الكمأ" في المناطق الصحراوية على خلفية وجود مخلفات حربية لداعش مطمورة تحت الأرض، ما تشكل خطر كبير عن ملامستها بطريقة الحفر من قبل سكان المحافظة الذين انتشروا بشكل غير مألوف في المناطق الصحراوية بعد ظهور كميات كبيرة من نبات الكمأ.

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