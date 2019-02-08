والدة رونالدو تكشف عن تجدد معاناتها من مرض السرطان

2019/02/08 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، أنها تكافح من أجل حياتها بعد مأساة تجدد معاناتها من سرطان الثدي.وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن أفييرو كشفت عن مرضها خلال مقابلة أجرتها مع محطة برتغالية، وذلك قبيل ساعات قليلة من سفرها إلى إيطاليا، للاحتفال بعيد ميلاد نجلها كريستيانو، الذي أطفأ في […]

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