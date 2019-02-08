ذي قار.. مجلس المحافظة يعلن عن تعيين اكبر وجبة في القطاع التربوي

2019/02/08 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة ذي قار،اليوم الجمعة، عن تعيين اكبر وجبة من الكادر التدريسي في المحافظة، مبيناً ان المحافظة تنتظر نشر الموازنة في الوقائع العراقية من

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