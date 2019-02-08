الشرطة البريطانية.. تتعرف على جثة لاعب كارديف الارجنتيني سالا

2019/02/08 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة البريطانية في بيان رسمي التعرف رسميا على جثة الارجنتيني إيميليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الويلزي.وأوضحت الشرطة البريطانية أنه تم التعرف على الجثة بعد

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