2019/02/08 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lEQf_SdBEYA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة تخصص لذي قار 83 مليار دينار على الورق فقط .. تقرير: هاني الحربي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحكومة تخصص لذي قار 83 مليار دينار على الورق فقط .. تقرير: هاني الحربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).