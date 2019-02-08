2019/02/08 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مركز المهدي في محافظة النجف الاشرف يحي الذكرى ال40 لانتصار الثورة الاسلامية

تقارير الغدير

مركز المهدي في محافظة النجف الاشرف يحي الذكرى ال40 لانتصار الثورة الاسلامية

الجمعة 8 فبراير 2019 - 12:20

مركز المهدي في محافظة النجف الاشرف يحي الذكرى ال40 لانتصار الثورة الاسلامية .

تقرير ..



جلال الحلفي - النجف الاشرف

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز المهدي في محافظة النجف الاشرف يحي الذكرى ال40 لانتصار الثورة الاسلامية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز المهدي في محافظة النجف الاشرف يحي الذكرى ال40 لانتصار الثورة الاسلامية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).