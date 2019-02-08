مخاوف التباطؤ ترفع الذهب

2019/02/08 | 12:51

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بغداد : سومر نيوز

استقر الذهب في تعاملات ،اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من أن حربا تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة...

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