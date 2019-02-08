محلل:امريكا ترفض القصف العراقي داخل سوريا لإدامة نشاط “داعش” وإستمراره

2019/02/08 | 12:51

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بغداد : سومر نيوز

اوضح المحلل السياسي حافظ آل بشارة، الجمعة، ان اميركا او مايسمى بالتحالف الدولي استخدم الفيتو ضد الع...

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