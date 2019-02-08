2019/02/08 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أحبطت قوات الحشد الشعبي، محاولة تسلل لعصابات داعش الاجرامية، شمال شرق محافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان إن “قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي احبطت، مساء اليوم، محاولة تسلل لداعش الاجرامي في اطراف منطقة السعدية شمال شرق ديالى”.وأضاف، أن “قوات الحشد الشعبي تتصدى باستمرار للمحاولات الداعشية الخائبة في إحداث أي خرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط محاولة تسلل فاشلة لـ”داعش” شرق ديالى alansaar.

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