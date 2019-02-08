تحديد موعد تنفيذ موازنة 2019

2019/02/08 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} من المقرر ان يتم نشر قانون الموازنة العامة الاتحادية في جريدة "الوقائع" العراقية منتصف الاسبوع المقبل، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره.

وقال مصدر مطلع في اعلام وزارة العدل اليوم الجمعة، انه بعد توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة، تم ارسال نسخة من القانون في نفس اليوم الى وزارة العدل ومن ثم ارساله مديرية "الوقائع" العراقية للعمل عليه بهدف نشره رسمياً.واضاف المصدر ان جريدة "الوقائع" العراقية ستُنشر يوم الاثنين او الثلاثاء، ولا شك ان قانون الموازنة العامة الاتحادية سيكون منشورا في الجريدة.ووفق القانون، فان اي قانون في مجلس النواب بعد المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في جريدة الوقائع يكون معمولا به واذا لم يكن للحكومة اي طعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية، فانه يدخل حيز التنفيذ.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، صادق الإثنين الماضي، على قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي 2019، بعجز قدره 23 مليار دولار.وصوت البرلمان، في 24 من كانون ثاني الماضي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، التي بدأت مطلع العام الجاري.وتقدر الموازنة الإيرادات بقيمة 106 تريليونات دينار {88.5 مليار دولار}، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار {111.5 مليار دولار}، وإجمالي عجز الموازنة بلغ 27 ترليون دينار {23 مليار دولار}.



‎وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولارا لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا.انتهى

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