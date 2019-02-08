2019/02/08 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اتهام زوجة بقتل وزجها بعد العثور على جثته في منطقة السيدية

08/02/2019 12:52:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

عثرت القوات الامنية في العاصمة ، الجمعة، على جثة رجل مقتول بطلق ناري داخل منزله في منطقة السيدية جنوبي بغداد .





وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه تم"العثور على جثة رجل مقتول بطلق ناري داخل منزله بالقرب من مدينة العاب السيدية".

وأضاف "أنه لوحظ اختفاء زوجته واطفاله"، لافتا الى أن "المعلومات الاولية تشير الى ان زوجته هي المتهمة بقتله".

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