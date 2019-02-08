وفد المجلس الوطني الكوردي يجتمع مع السفير الهولندي في إسطنبول

2019/02/08 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلإجتمع وفد من المجلس الوطني الكوردي مع السفير الهولندي، والمبعوث الخاص لسوريا في اسطنبول، جرارد ستيجست، في تركيا يوم أمس الخميس، حيث تم بحث المستجدات السياسية الراهنة في المنطقة.جاء ذلك في بيان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، والذي أشار بأن "وفد المجلس الوطني الكوردي قد ضم كل من، عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا، محمد اسماعيل، ونائب رئيس الائتلاف، عبد الباسط حمو، وعضو اللهيئة السياسية للائتلاف، عبدالله كدو".وأضاف، " تم استعراض واقع المجلس الوطني الكوردي وأهميته ودوره ورؤيته حول المستجدات السياسية الراهنة في المنطقة وواقع ومعاناة الشعب الكوردي والمناطق الكوردية، وكذلك مشاركتنا في مجمل العملية السياسية في سوريا وفق مرجعية جنيف".من جهته، رحب السفير الهولندي، بحسب البيان بوفد المجلس، مؤكداً "سعادته على اضطلاعه الواسع على توجهات المجلس وطبيعته وتكوينه وكذلك ارتياحه من توجهات المجلس ورؤيته السياسية"، مبيناً أنه "يقدر مخاوف الكورد من اي سيناريو في المنطقة بدون توافق دولي وأممي"، مؤكداً أنه "سينقل رؤية المجلس الى حكومة بلاده" .

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