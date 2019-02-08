جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم يواجه الابتزاز

2019/02/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، إنه كان هدفا لـ”الابتزاز” من جانب ناشر مجلة ناشونال إنكويرر، مشيرا إلى أن رئيس المجلة هدد بنشر صور فاضحة لبيزوس ما لم يتوقف التحقيق في كيفية حصول مجلة الفضائح على لقاءاته الخاصة مع عشيقته.ووصف بيزوس ، وهو أيضا مالك صحيفة الواشنطن بوست، تفاصيل تواصله مع شركة الإعلام الأمريكية، وذلك في مدونة غير عادية على موقع ميديم يوم الخميس.



قال الملياردير إن المجلة أرادت منه الإدلاء بتصريح علني أن تغطية المجلة لم تكن ذات دوافع سياسية.وكانت صحيفة ناشونال انكويرر المعروفة بتصيد الفضائح نشرت صورا تثبت علاقة جيف بيزوس مع لورين سانشيز وهي مذيعة وممثلة أمريكية.صنفت مجلة فوربس جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم، مقدّرة ثروته بـ137 مليار دولار.

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