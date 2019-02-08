2019/02/08 | 12:56

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عبد الواحد تدعو البرلمان لتطبيق قرار غيابات النواب دون انتقائية

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بغداد اليوم _ بغداد

قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، الجمعة (8 شباط 2019)، إن مجلس مكافحة الفساد اوجد طريقة "غير المحاصصة" لتعيين المفتشين العموميين.

وأوضح الاعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "تشكيل هذا المجلس يُعت

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الجمعة 08 شباط 2019، مع وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الصديقين، فيما دعا الحكيم رجال الأعمال الفنلند

بغداد اليوم- بغداد

هاجمت السفارة الامريكية في العراق، الجمعة (08 شباط، 2019) النظام الايراني عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، واصفة إياه بـ ’’الفاسد’’.

وذكرت السفارة عبر صفحتها الموثقة في منصة "فيسبوك

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