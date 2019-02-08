تفكيك خلية إرهابية بعملية أمنية شمال شرقي بعقوبة

2019/02/08 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت قوة امنية من تفكيك خلية ارهابية بعملية نوعية شمال شرقي

بعقوبة.

مصدر أمني أوضح ان قوة امنية مشتركة من الاستخبارات ومكافحة الارهاب

تمكنت وبعملية نوعية من تفكيك خلية ارهابية مرتبطة بتنظيم داعش ،

واضاف ان الخلية الارهابية كانت تنشط بريف خانقين شمال شرقي بعقوبة

، مؤكداً ان الدور الاستخباري لعب دوراً مهماً في تفكيك والاطاحة

بالعديد من الشبكات الارهابية في ديالى .

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