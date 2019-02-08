الحشد يلاحق خلايا داعش في جزيرة الموصل باتجاه الحدود

2019/02/08 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية دهم

وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في جزيرة الموصل باتجاه الحدود.

وقالت القيادة في بيان لها ان "قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي

نفذت عملية دهم وتفتيش في عمق جزيرة الموصل باتجاه الحدود السورية

لملاحقة خلايا داعش وتأمين قواطع المسؤولية".لافتة الى انه "تم

تفتيش مناطق ام خر والصلعة وحمرة النفيل والمناوية".واضافت البيان ان" الهدف من العملية تأمين قاطع المسؤولية من التسلل

و تثبيت نقاط أمنية لانهاء تهديد خلايا داعش".

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