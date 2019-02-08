فيديو| أبرز السيناريوهات المتوقعة بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا

2019/02/08 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مراسلة قناة الغد من القامشلي، ناز السيد، إن المسؤولين في شمال سوريا يحاولون الوصول إلى حل مع دمشق بعد الانسحاب الأمريكي.

وذكرت مراسلتنا أن هناك عدة سيناريوهات متداولة بشأن مصير الشمال السوري بعد الانسحاب الأمريكي، ويتضمن السيناريو الأول، إجراء عملية عسكرية للجيش التركي والفصائل المسلحة، وأضافت أن السيناريو الثاني يتضمن إقامة منطقة كاملة على الشريط الحدودي برعاية أممية، باعتبار أن المسؤولين وكافة المكونات يرفضون إقامة منطقة آمنة برعاية تركية رفضت قاطعا.

وأضافت، أن السيناريو الأخير يتضمن فتح باب المباحثات بشكل رسمي مع الحكومة في دمشق، باعتبار أنه حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية مع الحكومة، وما يحدث حاليا مجرد لقاءات من قبل الأطراف للوصول إلى حل، قبل الانسحاب الأمريكي الذي قد يؤدي بالمنطقة إلى حرب مدمرة.

وأعلن التحالف الدولي محاصرة عناصر تنظيم داعش، وسط توقعات بانتهاء المعارك ضد داعش في خلال أسبوع وذلك في منطقة دير الزور.

وأكد التحالف، أن قوات سوريا الديمقراطية حررت 99.5% من الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش.

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