شاهد بالفيديو مهارات “التصويب” لمحمد صلاح

2019/02/08 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشر النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مقطع فيديو يستعرض فيه مهاراته في تصويب الكرة، فاستغل أنصار النادي الإنجليزي الفيديو لتوجيه مناشدة لهداف الدوري الإنجليزي.وعبر حسابه على فيسبوك، نشر صلاح فيديو بعنوان “خلف الكواليس”، يظهر مشاهد من تسجيل إعلان تجاري، ويستعرض فيه مهاراته بتسديد الكرة من بعيد داخل عجلة […]

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