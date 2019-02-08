2019/02/08 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت شركة "أي.بي.إم" عزمها لاستثمار ملياري دولار في مركز أبحاث يعمل في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ولاية نيويورك.





وقالت الشركة الأمريكية عبر بيان أمس الخميس إن "مركز معدات الحاسب للذكاء الاصطناعي" بجامعة "إس.يو.إن.واي" في مدينة ألباني بولاية نيويورك سيركز على أبحاث رقائق الكمبيوتر والتطوير والاختبار.





وأعلن أندرو كومو حاكم نيويورك عن الشراكة الجديدة التي ستجمع الولاية بالشركة، مشيراً إلى أن المركز سيجذب شركات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب الأبحاث الفيدرالية وسيخلق مئات الوظائف الجديدة المتنوعة.





وأضاف كومو أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحويل الكيفية التي نعيش بها ونشغل من خلالها الأعمال، وأن الشراكة مع "أي.بي.إم" ستعزز استمرارية نيويورك في تحديث التكنولوجيا المبتكرة".





كما تخطط "أي.بي.إم" لتوسيع شراكتها مع الجامعة العامة وذلك من خلال مركز أبحاث أشبه الموصلات.





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