مصدر أمني: العثور على جثة رجل مقتول واختفاء زوجته واطفاله جنوب غربي بغداد

2019/02/08 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني،اليوم الجمعة، بالعثور على جثة رجل مقتول بطلق ناري داخل منزله جنوب غربي العاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز"

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