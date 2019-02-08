إيمري .. لاعب يوفنتوس يطالب رونالدو بتعويضه عن اللقب الضائع

2019/02/08 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الألماني إيمري كان لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي، زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بتعويضه عن خسارة لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.وشارك اللاعب الدولي

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