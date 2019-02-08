تطور جديد باستيراد العراق للكهرباء الايرانية

2019/02/08 | 13:20

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شفق نيوز/ أعلن مساعد وزير الطاقة في شؤون الكهرباء همايون حائري، اليوم الجمعة، تمديد اتفاق تصدير الكهرباء الايرانية الى العراق عاماً آخر.وأشار همايون حائري بحسب وكالة تسنيم الايرانية الى اجتماع وزير الطاقة الايراني ووزير الكهرباء العراقي اليوم في طهران، قائلا، هناك امكانيات كثيرة للتعاون مع العراق في مجال الكهرباء ويمكن لزيارة الوفد العراقي الى ايران ان تكون منعطفاً مهماً في هذا المجال.ونوه مساعد وزير الطاقة في شؤون الكهرباء الى توقيع اتفاقية لبدء هذا التعاون الشامل، قائلا، يمكن لهذه البداية ان تؤدي الى ابرام العديد من الاتفاقيات في هذا المجال.وحول تمديد اتفاقية تصدير الكهرباء من ايران الى العراق، أعلن حائري عن تمديد اتفاق تصدير الكهرباء الايرانية الى العراق عاماً آخر.وفي سياق متصل أشار وزير الكهرباء العراقي لؤي خطيب، خلال ابرام الاتفاق الشامل بين ايران والعراق في قطاع الكهرباء، الى تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ جميع بنود الاتفاق.واشار الى ان العراق سيقوم بتوسيع شبكة الكهرباء وتدريب المتخصصين العراقيين مستفيدين من خبرات المتخصصين الايرانيين، مؤكدا ان ايران هي البلد الوحيد الذي اعلن استعداده لبيع التكنولوجيا الخاصة الى العراق بينما جميع شركات الدول الاخرى كانت مستعدة لبيع المعدات فقط.

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