بغداد تستعين بنظام متطور بكوردستان: كلفته بسيطه ومنافعه كبيرة

2019/02/08 | 13:20

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شفق نيوز/ بحث رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي مع مدير عام ومعاون المدير العام الهيأة العامة للجمارك في الاقليم موضوع النظام الالكتروني المطبق في الاقليم.وقد تضمن اللقاء عرضاً كاملاً للنظام الالكتروني الخاص بجمارك الاقليم والذي يتم من خلاله اتمتتة كافة الاجراءات للعملية الجمركية بدءا من لحظة دخول الارسالية بوابة المنفذ ولحين مغادرتها مع تمكين كافة الجهات الاطلاع على بياناتهم وخاصة الجهات الرقابية.ومن خلال ذلك تبين ان هذا النظام له القدرة على اصدار التقارير المختلفة ومنع وكلاء الاخراج الجمركي من لا يمتلك اجازة رسمية من الجمارك لايمكنه استخدام هذا النظام وبالتالي يتم القضاء على حالة التعقيب من قبل غير المرخصين من المخلصين، وبدوره ابدى رئيس هيأة المنافذ بعض الملاحظات وتم توثيقها من قبل مدير النظام.واكد على المسؤولين في الهيأة العامة للجمارك الاتحادية تطبيق هذا النظام لغرض الاستفادة من هذه التجربة والانتقال الى العمل المؤتمت والذي بدوره سوف يسهم في التخفيف من الفساد الاداري والمالي خاصة ان كلفة النظام بسيطة جداً لكن منافعة كبيرة.يذكر أن هذا اللقاء سبقه لقاء مع وزير مالية اقليم كوردستان بشأن ملف توحيد الرسوم الجمركية في المنافذ كافة وتسهيل أنسيابية حركة دخول البضائع، فيما اكد على منع دخول المحاصيل الزراعية المشمولة بحماية المنتج المحلي.

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