هذا ما فعله البرلمان بحق النواب المتغيبين عن الجلسات

2019/02/08 | 13:22

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بغداد –عراق برس-8شباط/ فبراير: اعلن مجلس النواب العراقي، الجمعة ، الخطوات المتخذة بحق النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان ، مبيناً أن النواب الذين لم يدؤوا اليمين الدستورية، لم يحدد النظام الداخلي نصاً لحالتهم.

وقال المكتب الاعلامي للبرلمان في بيان وردت لـ/عراق برس/ نسخة منه ، أنه “استنادا إلى المادة 11 من قانون 13 لسنة 2018 قانون مجلس النواب وتشكيلاته حول التزام النائب بالحضور لجلسات المجلس ولجانه، والتزاما من رئاسة مجلس النواب بتطبيقه نود توضيح ما يأتي:

1- إن رئاسة مجلس النواب وجهت تنبيها خطيا دعت فيه النواب إلى الالتزام بالحضور إلى جلسات المجلس ولجانه للذين تجاوزت غياباتهم خلال الفصل التشريعي الأول الحد المسموح دون عذر مشروع وهم 3 نواب.

2- هناك فائزون بالانتخابات للدورة النيابية الرابعة لم يرددوا اليمين الدستورية حتى الآن، وهذه الحالة لم يرد بها نصٌّ في القانون أو النظام الداخلي للمجلس لمعالجتها”.

كما وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، انذاراً للنائبين نواف الجربا واياد علاوي بسبب تغيبهما عن جلسات مجلس النواب.

وقال الحلبوسي في انذاره: “ننبهكم بتجاوز غياباتكم الحد المسموح به وفق قوانين مجلس النواب، وندعوكم الى عدم التغيب مستقبلاً عن جلسات مجلس النواب، وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة”.انتهى (1)

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