2019/02/08 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذ الحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في جزيرة الموصل باتجاه الحدود.وقال اعلام الحشد في بيان ان “قوة من اللواء ٤٤ في الحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش في عمق جزيرة الموصل باتجاه الحدود السورية لملاحقة خلايا داعش وتأمين قواطع المسؤولية”.لافتا الى انه “تم تفتيش مناطق ام خر والصلعة وحمرة النفيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد ينفذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في الموصل alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينفذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في الموصل) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينفذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).