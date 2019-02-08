رئيس هيأة المنافذ يطالب كمارك الاقليم بتطبيق نظام إلكتروني

2019/02/08 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي مع مدير عام ومعاون المدير العام الهيأة العامة للجمارك في اقليم كردستان موضوع النظام الالكتروني المطبق في الاقليم.

وذكر بيان للمنافذ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان اللقاء "تضمن عرضاً كاملاً للنظام الالكتروني الخاص بجمارك الاقليم والذي يتم من خلاله أتمتتة كافة الاجراءات للعملية الجمركية بدءاً من لحظة دخول الارسالية بوابة المنفذ ولحين مغادرتها مع تمكين كافة الجهات الاطلاع على بياناتهم وخاصة الجهات الرقابية".وأشار الى ان "هذا النظام تبين له القدرة على اصدار التقارير المختلفة ومنع وكلاء الاخراج الجمركي من لا يمتلك اجازة رسمية من الجمارك لايمكنه استخدام هذا النظام وبالتالي يتم القضاء على حالة التعقيب من قبل غير المرخصين من المخلصين، وبدوره ابدى رئيس هيأة المنافذ بعض الملاحظات وتم توثيقها من قبل مدير النظام".وأكد العقابي "على المسؤولين في الهيأة العامة للجمارك الاتحادية تطبيق هذا النظام لغرض الاستفادة من هذه التجربة والانتقال الى العمل المؤتمت والذي بدوره سوف يسهم في التخفيف من الفساد الاداري والمالي خاصة وان كلفة النظام بسيطة جداً لكن منافعه كبيرة".يذكر أن هذا اللقاء سبقه لقاء العقابي مع وزير مالية اقليم كردستان بشأن ملف توحيد الرسوم الجمركية في المنافذ كافة وتسهيل أنسيابية حركة دخول البضائع، فيما اكد على منع دخول المحاصيل الزراعية المشمولة بحماية المنتج المحلي.انتهى

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