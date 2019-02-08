2019/02/08 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي : تنفيذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة داعش في جزيرة الموصل

08/02/2019 12:59:00 PM |

عدد القراءات : 3

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي، الجمعة ، عن تنفيذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في جزيرة الموصل باتجاه الحدود.

وذكر بيان للقيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش في عمق جزيرة الموصل باتجاه الحدود السورية لملاحقة خلايا داعش وتأمين قواطع المسؤولية".لافتة الى انه "تم تفتيش مناطق ام خر والصلعة وحمرة النفيل والمناوية".

واضافت البيان ان" الهدف من العملية تأمين قاطع المسؤولية من التسلل و تثبيت نقاط أمنية لانهاء تهديد خلايا داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الحشد الشعبي : تنفيذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة داعش في جزيرة الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الحشد الشعبي : تنفيذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة داعش في جزيرة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).