ديالى: إعادة فتح طريق الوقف بعد قطعه.. ووعود بحسم المعركة مع دواعش البساتين

2019/02/08 | 13:26

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة (8 شباط 2019)، اعادة فتح طريق الوقف الزراعي شمال شرق بعقوبة...





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