فيديو| ماي تلتقي نظيرها الأيرلندي لبحث قضية الحدود والبريكست

2019/02/08 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مراسلنا من لندن، عمر شاكر، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تلتقي نظيرها الأيرلندي ليو فادركار، اليوم الجمعة، وذلك لبحث قضية الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

وأفاد مراسلنا، أن الاتحاد الأوروبي أكد أن المفوضية الأوربية لن ترغب في إعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج البريطاني، ولكنه منفتح على إضافة شيء ما إلى صيغة الإعلان السياسي كضمان إضافي.

وقال إن ماي تسعى إلى الوصول إلى حل مقنع يرضي جميع الأطراف، ويمكن أن يوافق عليه البرلمان البريطاني.

وتلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بنظيرها الأيرلندي ليو فادركار، وذلك لبحث قضية الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.



المزيد من التفاصيل يتحدث مراسل قناة الغد من لندن، عمر شاكر، مع الإعلامي وائل العنسي، عبر النشرة الإخبارية.

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