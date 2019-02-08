مؤسسة النفط الليبية تدعو لتجنب التصعيد في حقل الشرارة النفطي

2019/02/08 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا جميع الأطراف لتجنب التصعيد في حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول البلاد، وقالت إنها لن تستأنف العمليات الاعتيادية لحين استعادة الأمن.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بيان “إن سلامة العاملين تظل أولويتنا القصوى.



ونحن نطالب كافة الأطراف بتجنب النزاعات والتوقف عن الزج بمنشآت القطاع في التجاذبات السياسية”.

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