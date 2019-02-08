2019/02/08 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعادت آليات عمليات بغداد، الجمعة، سيطرة جسر منطقة الغدير بعد مرور اقل من اسبوعين من رفعها.وقال مراسل “ناس”، اليوم (8 شباط 2019)، إن “عمليات بغداد اعادت نصب سيطرة جسر الغدير بعد مرور اقل من اسبوعين من رفعها”.وهذه ليست السيطرة الاولى التي يتم نصبها مجدداً بعد رفعها.يذكر ان قوات عمليات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تُعيد سيطرة في العاصمة بعد رفعها مدة اسبوعين) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تُعيد سيطرة في العاصمة بعد رفعها مدة اسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).