دار “غوتشي” للازياء يتعرض لحملة انتقادات بسبب سترة!

2019/02/08 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعتذرت دار غوتشي الشهيرة للأزياء عن تصميمها سترة طويلة العنق سوداء اللون وسحبتها على الفور من متاجرها، بعدما انهالت عليها اتهامات بالعنصرية والسخرية من أصحاب البشرة السمراء.ويمكن سحب هذه السترة السوداء لتغطية الوجه حتى منطقة العيون مع ترك مسافة للفم لتظهر منه شفاه كبيرة حمراء.وانتقد بعض مستخدمي الإنترنت السترة، […]

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