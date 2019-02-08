كربلاء.. القبض على عنصر بـ

2019/02/08 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء اليوم الجمعة، بأن قوة امنية القت القبض على عنصر في تنظيم "داعش" في احد فنادق المدينة القديمة وسط المحافظة.

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