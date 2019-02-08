استقرار الذهب وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي

2019/02/08 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر الذهب في تعاملات ،اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من أن حربا تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين قد تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدولار

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