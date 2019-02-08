الخارجية: العراق يدعو إلى الحوار في حلحلة الأزمات وعدم التدخل في شؤون الدول

2019/02/08 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، أن العراق يدعو إلى تبني خيار الحوار في حلحلة الأزمات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، ان” الحكيم ألتقى وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني على هامش الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي لهزيمة داعش المنعقدة أعماله في العاصمة […]

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