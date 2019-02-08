رئاسة البرلمان توجه تنبيها لنواب متغيبين وفائزين بالانتخابات لم يؤدوا اليمين الدستوري

2019/02/08 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأصدر مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن تغيب النواب عن جلسات البرلمان، مبيناً أن النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، لم يحدد النظام الداخلي نصاً لحالتهم.وذكر المكتب الاعلامي للبرلمان في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أنه "استنادا إلى المادة 11 من قانون 13 لسنة 2018 قانون مجلس النواب وتشكيلاته حول التزام النائب بالحضور لجلسات المجلس ولجانه، والتزاما من رئاسة مجلس النواب بتطبيقه نود توضيح ما يأتي:1- إن رئاسة مجلس النواب وجهت تنبيها خطيا دعت فيه النواب إلى الالتزام بالحضور إلى جلسات المجلس ولجانه للذين تجاوزت غياباتهم خلال الفصل التشريعي الأول الحد المسموح دون عذر مشروع وهم 3 نواب.2- هناك فائزون بالانتخابات للدورة النيابية الرابعة لم يرددوا اليمين الدستورية حتى الآن، وهذه الحالة لم يرد بها نصٌّ في القانون أو النظام الداخلي للمجلس لمعالجتها".وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد وجه انذاراً للنائبين نواف الجربا واياد علاوي بسبب تغيبهما عن جلسات مجلس النواب.

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