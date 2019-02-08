2019/02/08 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مرور النجف تعلن عن وصول لوحات تسجيل المركبات

08/02/2019 13:49:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت مديرية مرور النجف الاشرف ، الجمعة ،عن وصول لوحات تسجيل المركبات ، مضيفة بان المباشرة بطباعة اللوحات ستكون وفق آلية تضمن حقوق المواطنين المستحقين وحسب تأريخ وصل الإستلام’.

وأضافت المديرية في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "إن اللوحات المتوفرة ستغطي احتياجات المواطنين المستحقة إلى غاية وصولات الاستلام المؤرخة في 30 / 8/ 2018 م بانتظار اكتمال طباعة بقية اللوحات".

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