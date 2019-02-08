فورين بوليسي: هؤلاء هم اكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم

2019/02/08 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشرت مجلة “فورين بوليسي”، الاميركية قائمتها للمئة شخصية الأكثر أهمية على مستوى العالم في عام 2019.وتتضمن القائمة التي تابعها “ناس”، اليوم (8 شباط 2019)، أبرز الشخصيات في مجالات متعددة ووفق توبيبات معينة أعتمدتها المجلة، وهي” الأقوياء، من هم في سن الأربعين، التجارة والأمن، الطاقة والمناخ، تكنولوجيا، الاقتصاد والأعمال، الصحة والعلوم، النشاط […]

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