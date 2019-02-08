2019/02/08 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، مباشرتها بتوحيد التعريفة والإجراءات مع اقليم كردستان اعتباراً من (17 شباط 2019)، مشيرةً الى ان القرار سيتضمن 6 نقاط.
وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (8 شباط 2019)، أن “الهيئة العامة للكمارك الاتحادية وكمارك اقليم كردستان ستبدأ بتطبيق القرار اعتباراً من يوم الأحد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك توحد التعرفة مع كردستان.. وتوجه بتطبيق 6 اوامر) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (8 شباط 2019)، أن “الهيئة العامة للكمارك الاتحادية وكمارك اقليم كردستان ستبدأ بتطبيق القرار اعتباراً من يوم الأحد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك توحد التعرفة مع كردستان.. وتوجه بتطبيق 6 اوامر) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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