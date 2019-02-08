الكمارك توحد التعرفة مع كردستان.. وتوجه بتطبيق 6 اوامر

2019/02/08 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، مباشرتها بتوحيد التعريفة والإجراءات مع اقليم كردستان اعتباراً من (17 شباط 2019)، مشيرةً الى ان القرار سيتضمن 6 نقاط.وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (8 شباط 2019)، أن “الهيئة العامة للكمارك الاتحادية وكمارك اقليم كردستان ستبدأ بتطبيق القرار اعتباراً من يوم الأحد […]

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