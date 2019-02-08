الأعرجي: مجلس مكافحة الفساد أوجد آلية غير

2019/02/08 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستغرب نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الجمعة، من التصريحات المُعادية لتشكيل المجلس الإعلى لمكافحة الفساد، فيما أكد أن المجلس أوجد آلية جديدة غير "محاصصة الأحزاب" لتعيين المفتشين العموميين.

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